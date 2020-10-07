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Более 110 хранилищ находились на территории загоревшегося военного склада под Рязанью
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 110 хранилищ находились на территории загоревшегося военного склада под Рязанью

Кирилл Николаев

Происшествия

Более 110 хранилищ находились на территории военного склада в Рязанской области, где произошел пожар. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона в среду, 7 октября.

Всего на территории воинской части расположены 113 складов с ракетным и артиллерийским вооружением.

Отмечается, что интенсивность взрывов в районе пожара на складе под Рязанью снижается. Взрывы боеприпасов происходят раз в десять минут. Максимальный разлет осколков от взрывов ракет и боеприпасов достигает почти 20 километров.

Напомним, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий». В результате возгорания были госпитализированы пять человек.

Читайте также: Группировку по ликвидации пожара на военном складе увеличили в Рязанской области

Рязанская областьспасателипожар
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