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Группировку по ликвидации пожара на военном складе увеличили в Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В настоящее время на месте ликвидации огня находятся 189 военных, 38 единиц техники, четыре Ил-76 и три вертолета МИ-8, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий». В результате возгорания пострадали два человека.

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