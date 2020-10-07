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Два человека пострадали при пожаре на военном складе в Рязанской области
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Два человека пострадали при пожаре на военном складе в Рязанской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Два человека пострадали при пожаре на военном складе в Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, рассказал заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

По его словам, пострадавших, а именно женщину 45 лет и мужчину в возрасте 53 лет, госпитализировали. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее черепно-мозговая травма.

Состояние второго пострадавшего оценивается как средней тяжести. Врачи диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Расстрига»

Напомним, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий».

Читайте также: Роботов-саперов отправили к горящему военному складу в Рязанской области

Рязанская областьпожарпострадавшие
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