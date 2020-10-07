Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роботов-саперов отправили к горящему военному складу в Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

К месту возгорания также направлены 100 военных инженеров. В составе отряда насчитывается свыше 15 единиц военной и специальной техники.

В настоящее время на тушении находится 11 единиц спецтехники, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий». Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел на место происшествия.

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