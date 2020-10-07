Военные прокуроры начали проверку из-за пожара на складе под Рязанью

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Военные прокуроры начали проверку обстоятельств пожара и взрывов на военных складах в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в среду, 7 октября.

Прокуроры проверят исполнение законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, а также соблюдение правил пожаро- и взрывобезопасности.

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Напомним, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Информации о пострадавших нет. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий». Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел на место происшествия.

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