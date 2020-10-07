Более 1,6 тысячи человек эвакуировали в Рязанской области из-за пожара на военном складе

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Более 1,6 тысячи человек эвакуировали из 14 населенных пунктов Рязанской области из-за пожара на военном складе. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую очередь спасатели эвакуировали 130 школьников и 16 детей младшего возраста. На тушение пожара на военном складе направлены 100 человек и 26 единиц техники.

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел на место происшествия.

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Напомним, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. Информации о пострадавших нет. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий».

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