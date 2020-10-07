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Пять человек госпитализировали после пожара на военном складе под Рязанью
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Пять человек госпитализировали после пожара на военном складе под Рязанью

Кирилл Николаев

Происшествия

Пять человек госпитализировали после пожара на военном складе в Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, рассказал руководитель территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов.

По его словам, двух человек направили в Скопинскую районную больницу, а остальных — в Ряжскую районную больницу, сообщает ТАСС.

Видео: Telegram-канал «Расстрига»

Напомним, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. В результате инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий».

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Читайте также: Группировку по ликвидации пожара на военном складе увеличили в Рязанской области

возгорание на складеРязанская областьпожар
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