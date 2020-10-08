Шестнадцать человек госпитализировали после пожара на складах под Рязанью

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

В больницы Рязанской области были госпитализированы 16 человек после взрывов и пожара на складах боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ в четверг, 8 октября.

Отмечается, что на 12:00 в больницах Рязанской области находятся 16 пациентов, шесть из них с травмами после пожара на военном складе, еще десять человек были доставлены в медучреждения в результате последствий пожара.

В стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра на данный момент находятся 11 человек. Они получают всю необходимую помощь. В стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра лежат четыре человека, один пациент госпитализирован в травмцентр ОКБ вертолетом санитарной авиации.

За помощью к медикам обратились 26 человек с затруднением дыхания, головной болью и другими легкими осложнениями.

В районе населенного пункта Желтухино Рязанской области 7 октября произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. После этого произошла серия взрывов, густой дым распространился на многие километры от очага возгорания.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту пожара. В Рязанской области ввели режим ЧС.

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