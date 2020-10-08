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Склад с кожаным сырьем загорелся на площади 1200 «квадратов» в Приморье
Фото: МЧС по Приморскому краю

Склад с кожаным сырьем загорелся на площади 1200 «квадратов» в Приморье

Юлия Курганова

Происшествия

Кровля крупного склада горит в Уссурийске в Приморском крае. Огонь уже распространился на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщается в четверг, 8 октября, на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

В 10:46 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании склада на улице Коммунальная, 5б. На место происшествия были направлены расчеты огнеборцев, которые прибыли на территорию склада уже через 8 минут — в 10:54.

Уточняется, что в здании хранится кожаное сырье. Возгорание тушат по повышенному рангу, передает РЕН ТВ.

В ликвидации пожара задействованы 35 человек и девять единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС потушили пожар в производственном здании в Москве. Сведений о пострадавших не поступало.

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Приморский крайгорит складпожар
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