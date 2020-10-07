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Число пострадавших в результате пожара под Рязанью увеличилось до восьми
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Число пострадавших в результате пожара под Рязанью увеличилось до восьми

Кирилл Николаев

Происшествия

Число пострадавших в результате пожара под Рязанью увеличилось до восьми человек. Об этом в среду, 7 октября, рассказал заведующий территориальным отделением медицины катастроф Сергей Кузьминов.

По его словам, после инцидента госпитализировали восемь человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Напомним, в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий».

Ранее сообщалось о пяти госпитализированных с места происшествия. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту пожара.

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Рязанская областьпожарпострадавшие
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