Режим ЧС ввели в Рязанской области после пожара на складе боеприпасов

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Режим ЧС ввели в Рязанской области в результате пожара на военном складе. Об этом в среду, 7 октября, заявил глава региона Николай Любимов.

— Режим ЧС уже введен, областной режим ЧС. Поэтому силы и средства, которые необходимы, мы сюда подключаем, — приводит его слова ТАСС.

Как добавил Любимов, из-за распространения огня сгорели более 10 домов. Спасатели пока не могут зайти в здания, расположенные в полутора километрах от склада. Также сотрудники МЧС тушат еще два дома на другой стороне дороги.

Напомним, в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий». В результате возгорания были госпитализированы пять человек.

Позже стало известно, что СК возбудил уголовное дело по данному факту.

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