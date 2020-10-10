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Петр Бирюков: Фонтаны Москвы завершат сезон работы 10 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Петр Бирюков: Фонтаны Москвы завершат сезон работы 10 октября

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Болотная площадьКарта всех событий

Сезон работы фонтанов в Москве завершается в воскресенье, 10 октября, они функционируют последний день. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов, — цитирует Бирюкова РИА Новости.

По словам заммэра, на фонтаны ставят специальные конструкции. Они помогают защитить инженерные системы объектов от повреждений. Фонтан в парке «Царицыно» закрывают надувным куполом, а на «Пушкинском» и «Репинском» сооружают металлические щиты. Сухие фонтаны закрывают экранами, а плавающие конструкции полностью демонтируют.

Уточняется, что в Москве содержится порядка 600 фонтанов и других водных сооружений.

Ранее сообщалось, что благодаря теплой погоде сезон работы фонтанов в Москве продлили до 10 октября.

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Петр Бирюковфонтаны в Москвегородские фонтаны
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