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Экс-игрок «Спартака» Василий Кульков скончался на 55-м году жизни
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт ФК «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Василий Кульков скончался на 55-м году жизни

Юлия Ямпольская

Происшествия

Бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» и сборной России Василий Кульков скончался на 55-м году жизни. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в Twitter-аккаунте московского клуба.

Уточняется, что Кульков переболел коронавирусом. Ему должны были сделать операцию из-за онкологии. Бывший футболист скончался в реанимации в возрасте 54 лет после тяжелой болезни.

Соболезнования родным и близким Василия Кулькова также выразила сборная России по футболу.

СПРАВКА «ВМ»

Василий Кульков выступал за «Спартак» в период с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. Защитник также выступал за португальские «Бенфику» и «Порту», а также за «Зенит» и «Крылья Советов». Кульков забил пять мячей в 21 матче за сборную России по футболу.

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