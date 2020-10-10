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Путин поздравил Ингушетию с 250-летием присоединения к России
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин поздравил Ингушетию с 250-летием присоединения к России

Вероника Кузьминова

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили Республику Ингушетия с 250-летием присоединения к стране. Об этом сообщается на сайтах Кремля и кабмина в субботу, 10 октября.

Глава государства назвал единение республики с русским народом «важной вехой в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности».По словам Путина, необходимо уделять внимание обеспечению мира как в Ингушетии, так и на Северном Кавказе.

— Отрадно, что нынешнее поколение жителей республики с глубоким уважением относится к своей истории, отеческим заветам и обычаям, принимает активное участие в решении ключевых общенациональных задач, в реализации востребованных проектов и инициатив в экономике и социальной сфере, в агропромышленном и туристическом комплексах, — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал событие, произошедшее в 1770 году, судьбоносным. Он уверен, что развитие республики стоит за любовью к стране, целеустремленностью и трудолюбием. На территории Ингушетии, по словам Мишустина, есть множество природных памятников. Именно поэтому нужно заниматься туристическим развитием республики, говорится на сайте правительства РФ.

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ИнгушетияВладимир ПутинМихаил Мишустин
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