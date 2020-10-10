Водитель автобуса спас девочку, которая искала сигарету для бабушки в Москве

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В столице водитель автобуса спас девочку 7-ми лет, которая пошла искать сигарету для своей бабушки. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили на телеканале РЕН ТВ.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по делу.

Стало известно, что ребенок с бабушкой гуляли по городу, потом девочка отправилась на поиски сигареты для нее. В результате школьница потерялась, номера телефонов близких она не знала. Водитель автобуса обратил внимание на потерявшегося ребенка и сообщил об этом правоохранительным органам.

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