Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Водитель автобуса спас девочку, которая искала сигарету для бабушки в Москве
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Водитель автобуса спас девочку, которая искала сигарету для бабушки в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

В столице водитель автобуса спас девочку 7-ми лет, которая пошла искать сигарету для своей бабушки. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили на телеканале РЕН ТВ.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по делу.

Стало известно, что ребенок с бабушкой гуляли по городу, потом девочка отправилась на поиски сигареты для нее. В результате школьница потерялась, номера телефонов близких она не знала. Водитель автобуса обратил внимание на потерявшегося ребенка и сообщил об этом правоохранительным органам.

Читайте также: Росгвардейцы передали матери потерявшегося в столице ребенка

девочканашелся ребенокМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте