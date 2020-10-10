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«Я им слишком дорожу»: Самбурская впервые высказалась о своем возлюбленном
Фото: instagram.com/samburskaya

«Я им слишком дорожу»: Самбурская впервые высказалась о своем возлюбленном

Евгения Звощик

Звезды

Актриса Настасья Самбурская раскрыла подробности своей личной жизни, рассказав о своем возлюбленном. Один из подписчиков артистки спросил у нее, не одиноко ли ей жить только одной работой.

В ответ звезда опубликовала фотографию с неким мужчиной, лицо которого она предусмотрительно закрыла.

— Если я не инстаграмлю своего мужчину, это не значит, что мне с ним одиноко. Просто я им слишком дорожу, — пояснила актриса.

«Я им слишком дорожу»: Самбурская впервые высказалась о своем возлюбленномФото: instagram.com/samburskaya

Ранее Настасья Самбурская жестко ответила врачу на предложение исправить кривизну ног.

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InstagramвозлюбленныеНастасья Самбурская
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