«Я им слишком дорожу»: Самбурская впервые высказалась о своем возлюбленном
Актриса Настасья Самбурская раскрыла подробности своей личной жизни, рассказав о своем возлюбленном. Один из подписчиков артистки спросил у нее, не одиноко ли ей жить только одной работой.
В ответ звезда опубликовала фотографию с неким мужчиной, лицо которого она предусмотрительно закрыла.
— Если я не инстаграмлю своего мужчину, это не значит, что мне с ним одиноко. Просто я им слишком дорожу, — пояснила актриса.
Ранее Настасья Самбурская жестко ответила врачу на предложение исправить кривизну ног.
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