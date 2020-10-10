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Врач перечислил три простых способа снять усталость ног после тяжелого дня
Фото: pixabay.com

Врач перечислил три простых способа снять усталость ног после тяжелого дня

Евгения Звощик

Здоровье

Врач-флеболог Кярам Азатян рассказал, каким образом можно снять усталость ног после долгого рабочего дня. По его словам, для этого необходимо регулярно выполнять три простых действия.

В частности, следует прилечь и подложить под ноги небольшой валик или две большие подушки. В этом положении нужно оставаться примерно 10-15 минут.

— Так улучшается отток венозной крови из нижних конечностей, ноги разгружаются, — пояснил Азатян.

Кроме того, справиться с тяжестью в ногах поможет контрастный душ на протяжении двух мнут.

Также после душа сделать несколько упражнений. Например, в положении сидя необходимо по очереди выполнить круговые движения стоп, упор на носки обеими ногами, упор на пятки обеими ногами, а затем перекаты с пятки на носок. Каждое упражнение нужно выполнить не менее 15-20 раз. Завершить комплекс можно легким самомассажем, сообщает «Пятый канал».

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