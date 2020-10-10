Гастроэнтеролог рассказал, кому вреден чеснок

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Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, какими свойствами обладает чеснок, насколько он эффективен в качестве противовирусного средства, а также кому может навредить употребление чеснока.

По словам медика, чеснок обладает выраженными антивирусным и противобактериальным эффектами, однако есть его сырым опасно: чеснок губителен не только для возбудителей заболеваний, он также раздражает слизистую пищеварительного тракта.

Страдающим гастродуоденитом и синдромом раздраженного кишечника поедание сырого чеснока грозит серьезной отрицательной реакцией, предупредил Харлов.

Также опасно закапывать в нос сок чеснока: раздражение слизистых оболочек чревато ухудшением местного защитного барьера и появлением отека. В итоге повышается доступность слизистой для вирусов и бактерий.

Носить чеснок на шее в мешочке бесполезно, считает врач, поскольку вдыхаемый воздух будет содержать слишком малую концентрацию обеззараживающих веществ..

Харлов рекомендует употреблять чеснок в качестве ингредиента различных блюд, а также в составе напитка. Для его приготовления используют непастеризованное молоко, из которого готовят кефир или йогурт, предварительно добавив зубчик чеснока.

— Получается настоящий суперфуд, который можно использовать как пробиотик, потому что в нем много молочнокислых бактерий, — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Ранее врач назвала самые бесполезные народные средства для лечения простуды.

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