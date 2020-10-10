«Мне нет оправдания»: Ким Чен Ын принес извинения согражданам

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын извинился перед гражданами страны за то, что он «недостаточно» хороший руководитель. Об этом он говорил в своем выступлении на параде по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи в субботу, 10 октября.

— Товарищи, я всегда только получал большое как небо и широкое как море доверие наших граждан, но никогда не мог как следует ответить на него, мне нет оправдания, — заявил лидер КНДР.

Он отметил, что он перенял дело своего деда и отца Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и несет тяжелую ответственность управления страной, но ему все еще не хватает усилий и искренности. Ким Чен Ын пояснил, что вера народа – честь для него, а также пообещал эту веру в него граждан «даже ценой жизни».

Помимо этого, он принес извинения солдатам северокорейской армии, которым приходится преодолевать «многочисленные трудности» во время работы над восстановлением пострадавших от тайфунов районов Северной Кореи, а также в связи с борьбой с проникновением коронавирусной инфекции в страну, передает РИА Новости.

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