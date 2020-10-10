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СМИ: Ким Чен Ын заявил об отсутствии коронавируса в КНДР
Фото: youtube.com / Bloomberg TV Markets and Finance

СМИ: Ким Чен Ын заявил об отсутствии коронавируса в КНДР

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет случаев заражения COVID-19. Об этом в субботу, 10 октября, он сообщил в рамках выступления в честь военного парада.

Политик отметил, что ни один человек в стране не контактировал с зараженными. Также Ким Чен Ын пожелал здоровья всем, кто столкнулся с заболеванием.

— Я желаю доброго здоровья всем людям в мире, которые борются с болезнями из-за этого злейшего вируса, — цитирует Ким Чен Ына Интерфакс.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения Южной Корее за инцидент с ее чиновником.

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Ким Чен ЫнкоронавирусКНДР
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