СМИ: Ким Чен Ын заявил об отсутствии коронавируса в КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет случаев заражения COVID-19. Об этом в субботу, 10 октября, он сообщил в рамках выступления в честь военного парада.
Политик отметил, что ни один человек в стране не контактировал с зараженными. Также Ким Чен Ын пожелал здоровья всем, кто столкнулся с заболеванием.
— Я желаю доброго здоровья всем людям в мире, которые борются с болезнями из-за этого злейшего вируса, — цитирует Ким Чен Ына Интерфакс.
Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения Южной Корее за инцидент с ее чиновником.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Польша побила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки