Польша побила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За сутки в Польше выявили 5,3 тысячи новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Общее число заразившихся за все время пандемии равно 121 638. За последние 24 часа в стране умерли 53 пациента с диагнозом «коронавирус». Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Польше составило 2972. Коронавирус в Польше смогли победить 78 982 человека, передает РИА Новости.

Разница между новыми заболевшими в стране в пятницу и субботу составляет более 600 случаев.

Ранее сообщалось, что за сутки в Германии зафиксировали 4721 случай заражения коронавирусом. Суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса установили в Канаде — 2436 человек.

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