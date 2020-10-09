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Канада установила новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Канада установила новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки

Вероника Кузьминова

В мире

Число заболевших коронавирусом в Канаде за сутки стало рекордным — 2436 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в пятницу, 9 октября.

Общее число заразившихся достигло отметки в 175 559. За последние 24 часа умерли 16 пациентов. Жертвами COVID-19 в Канаде стали 9557 человек. Победить инфекцию удалось 147,5 тысячи пациентам, передает ТАСС.

Ранее суточный антирекорд по числу новых случаев коронавирусной инфекции установили в Чехии. За все время пандемии там заболели более 40 440 человек. Рост инфицированных COVID-19 замечен и на Украине.

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