Более 4 тысяч случаев COVID-19 выявили в Германии за сутки

Фото: youtube.com / Alina Miler

За сутки в Германии зафиксировали 4721 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает институт Роберта Коха, который ведет статистику COVID-заболевших.

Число случаев смерти от коронавируса за сутки равно 15. Больше всего зараженных выявили в Северном Рейне — Вестфалии: свыше 78 тысяч человек. На втором месте — Бавария с 72 тысячами зараженных. Следом идут Баден-Вюртемберг и Берлин.

За все время пандемии победить коронавирус удалось более 273 тысячам заболевших, передает РИА Новости.

Ранее суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса установили в Канаде — 2436 человек. Рост инфицированных COVID-19 замечен и на Украине.

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