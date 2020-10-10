Павел Дуров раскрыл свои секреты сохранения молодости
Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров в день своего рождения рассказал подписчикам, как сохранить молодость. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что основными секретами молодости являются сокращение потребления алкоголя, здоровый сон, физические нагрузки и умеренное потребление еды.
По словам Дурова, он сам ест раз или два раза в день. Основатель Telegram утверждает, что более трех приемов пищи в день — это плохая привычка. Также он посоветовал заменить мясо на морепродукты.
Выглядеть моложе Дурову помогает также «минимизация стрессов и жизнь в одиночестве».
Ранее гериатр и хирург рассказали о способах продлить молодость. Отказ от вредных привычек, физическая активность, непереедание — путь к здоровому образу жизни, способному отсрочить старение.
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