Павел Дуров раскрыл свои секреты сохранения молодости

/ Фото: www.instagram.com/durov/

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров в день своего рождения рассказал подписчикам, как сохранить молодость. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что основными секретами молодости являются сокращение потребления алкоголя, здоровый сон, физические нагрузки и умеренное потребление еды.

По словам Дурова, он сам ест раз или два раза в день. Основатель Telegram утверждает, что более трех приемов пищи в день — это плохая привычка. Также он посоветовал заменить мясо на морепродукты.

Выглядеть моложе Дурову помогает также «минимизация стрессов и жизнь в одиночестве».

Ранее гериатр и хирург рассказали о способах продлить молодость. Отказ от вредных привычек, физическая активность, непереедание — путь к здоровому образу жизни, способному отсрочить старение.

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