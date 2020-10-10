Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Павел Дуров раскрыл свои секреты сохранения молодости
/ Фото: www.instagram.com/durov/

Павел Дуров раскрыл свои секреты сохранения молодости

Юлия Ямпольская

Звезды

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров в день своего рождения рассказал подписчикам, как сохранить молодость. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что основными секретами молодости являются сокращение потребления алкоголя, здоровый сон, физические нагрузки и умеренное потребление еды.

По словам Дурова, он сам ест раз или два раза в день. Основатель Telegram утверждает, что более трех приемов пищи в день — это плохая привычка. Также он посоветовал заменить мясо на морепродукты.

Выглядеть моложе Дурову помогает также «минимизация стрессов и жизнь в одиночестве».

Ранее гериатр и хирург рассказали о способах продлить молодость. Отказ от вредных привычек, физическая активность, непереедание — путь к здоровому образу жизни, способному отсрочить старение.

Читайте также: Дерматолог назвала два способа «застраховать» лицо от раннего появления морщин

«ВКонтакте»молодостьПавел Дуров
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте