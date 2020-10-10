Доктор Мясников рассказал, когда стоит переживать из-за увеличения лимфоузлов

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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, о чем может свидетельствовать увеличение лимфоузлов. Он отметил, что в некоторых случаях необходимо обращаться за медпомощью.

Эксперт пояснил, что кроме размера стоит обращать внимание на другие внешние характеристики лимфоузла. В частности, лимфоузел считается увеличенным, если его размер превышает один сантиметр. Однако он может быть мягким и подвижным, что означает, что нет никакой серьезной опасности для здоровья.

Однако если лимфоузел небольшой, но очень плотный и спаянный с тканями, то организм предупреждает о наличии какой-то проблемы. Например, такой внешний вид может свидетельствовать об ОРВИ, хронической усталости, больных зубах, стрессе, а в некоторых случаях и об онкологии.

— Идти к врачу надо, когда лимфоузел реально увеличен, болит, спаян с кожей, твердый, — подчеркнул Мясников.

Также больше внимания набуханию лимфоузлов следует уделять в более преклонном возрасте, пишет ФАН.

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