В Сети заподозрили, что Кети Топурия тайно родила

Кети Топурия тщательно скрывает личную жизнь / Фото: instagram.com/keti_one_official/

Поклонники певицы Кети Топурии давно подозревали, что она готовится стать мамой во второй раз. На этот раз пользователи обнаружили «улику» в разделе Stories в соцсети Instagram звезды.

На новом видео, в котором артистка показывала дочку Оливию, подписчики заметили коляску для малыша. Такая модель явно не предназначена для пятилетней дочки знаменитости, поэтому в Сети сразу же появились слухи о том, что певица снова стала мамой.

Фото: instagram.com/keti_one_official/

Сама Топурия дынные слухи пока не прокомментировала, да и вряд ли это сделает: с момента появления сообщений о беременности, она ни разу не высказалась по этому поводу. Тем не менее, свою помолвку с возлюбленным Львом Деньговым артистка подтвердила. Певица призналась, что готовится к свадьбе.

О романе пары стало известно осенью прошлого года. Ранее солистка A'Studio была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее родилась дочь Оливия. Брак просуществовал 4 года, супруги развелись в 2017 году. После певица пыталась строить отношения с рэпером Гуфом, но их роман оказался недолгим. Топурия позже рассказала, что причиной разрыва стали измены исполнителя и разный образ жизни.

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