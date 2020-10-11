Две лодки перевернулись на Красноярском водохранилище

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Две лодки, в которых находились шесть человек, перевернулись в пятницу, 9 октября, в районе залива Каменка на Красноярском водохранилище. В результате происшествия один человек погиб, один спасся, судьба четырех пока остается неизвестной. Об этом сообщили в воскресенье, 11 октября, в региональном ГУ МЧС.

Уточняется, что инцидент ориентировочно произошел в 20:00 (16:00 по московскому времени). Две лодки «Прогресс» с шестью людьми перевернулись.

Об инциденте очевидцы сообщили по спутниковой связи в субботу, 10 октября. Рыбаки обнаружили человека и с ним — одного погибшего на берегу в 70-80 километрах выше плотины Красноярской ГЭС, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что морское судно с 12 пассажирами пропало у берегов Бали.

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