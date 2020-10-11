Плющенко намекнул, что судьи специально занизили оценки Трусовой на Кубке России

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Тренер и фигурист Евгений Плющенко намекнул на нечестность судей по отношению к его подопечной Александре Трусовой, которая стала лишь третьей в короткой программе Кубка России.

Плющенко назвал фигуристку большой умницей и отметил, что она сделала большой шаг вперед.

— А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает, — написала тренер в соцсети Instagram.

Однако некоторые подписчики не согласились с мнением Плющенко. Они отметили, что Трусова в прокате справедливо получило третье место, так как подопечная Тутберидзе Камила Валиева выступила намного лучше, чем Трусова.

«Все понимают, что она (Трусова — прим. «ВМ») заслужила третье место и не более»; «Надо уметь принимать поражение, а не винить судей»;« У Саши красивое платье! Но объективно — Камила сегодня лидер», — написали поклонники фигурного катания.

Второй этап Кубка России стал для Трусовой первым выходом после ее ухода от Этери Тутберидзе. Первое место в соревнованиях получила Камила Валиева, второе — Дарья Усачева. Александра Трусова стала лишь третьей.

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