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СМИ: политики Украины хотят закупить российскую вакцину от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

СМИ: политики Украины хотят закупить российскую вакцину от коронавируса

Виктория Родимкина

В мире

Украинские политики интересуются, где можно неофициально закупить российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в партии «Слуга народа».

— На государственные больницы надежды нет, а в частные не попасть, — сказал источник.

Кроме того, источник в Министерстве здравоохранения Украины признал, что страна оказалась не готова к такому числу зараженных коронавирусом. Он отметил, что число госпитализаций растет с каждым днем, во многих городах врачи предлагают пациентам самостоятельно договариваться с медицинскими учреждениями о госпитализации.

— Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик. Поэтому единственная возможность улучшить ситуацию — договориться с Россией о закупке вакцины, — добавил источник.

Ранее депутат Верховной рады Александр Качура сообщил, что Украина обязана закупать российскую вакцину от COVID-19, так как приоритетом для страны должны быть жизнь и здоровье граждан.

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