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Магия чисел: около 850 пар в Москве поженились в красивую дату 10.10.2020
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Магия чисел: около 850 пар в Москве поженились в красивую дату 10.10.2020

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Малая Ордынка, 14с1Карта всех событий

В столице в красивую дату — 10.10 — поженились около 850 пар. Об этом сообщила пресс-служба московского управления ЗАГС в воскресенье, 11 октября.

— В красивую дату, 10.10.2020, в столичных ЗАГСах прошло около 850 бракосочетаний, из них более 10 процентов состоялись на необычных площадках столицы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что красивое сочетание цифр стало особенно популярным среди пар в этом году.

В Москве 10 октября на ВДНХ прошла церемония высадки черешневых деревьев в «Саду молодоженов». В этот раз участие в акции приняли сразу десять молодых семей.

Около 100 пар поженились 10 октября на необычных площадках города. Церемонии прошли в особняке «Роял», усадьбе Муравьевых-Апостолов, особняке в Серебряном бору, ресторане «Романтик», передает сообщение пресс-службы ТАСС.

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ЗАГСсвадьбакрасивая дата
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