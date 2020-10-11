Банкир рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения

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Колебания курсов валют слишком непредсказуемы, поэтому сбережения лучше всего хранить в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем. Об этом рассказал глава Росбанка Илья Поляков в воскресенье, 11 октября.

— Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем, — уточнил Поляков.

Он отметил, что розничным клиентам сложно предсказать валютные колебания и гарантировать свой заработок на спекулятивных валютных операциях. Выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снизит риск изменения курса в планировании бюджета.

Поляков также рассказал, что граждане чаще всего хранят сбережения в долларах, евро, фунтах стерлингах и других валютах, сообщает РИА Новости.

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