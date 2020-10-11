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Эксперты объяснили, зачем мошенникам могут понадобиться записи голосов россиян
Фото: pixabay.com

Эксперты объяснили, зачем мошенникам могут понадобиться записи голосов россиян

Виктория Родимкина

Общество

Российские банки часто оказывают услуги без личного присутствия клиента, так, его могут узнать по голосу. Эксперты рассказали РИА Новости могут ли мошенники воспользоваться этим, чтобы украсть у россиян деньги.

Россияне в последнее время стали чаще получать звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками банков. При этом незнакомцы явно желают получить от человека ответ «да».

Начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд сообщил, что это похоже на сбор образцов голоса клиента для обращения в банк через голосовой помощник. Он отметил, что некоторые банковские операции можно провести, используя искусственный интеллект. Поэтому, уточнил эксперт, мошенники могут воспользоваться этим.

По словам старшего преподавателя в университете «Синергия» Наталии Пшеничниковой, целью мошенников является заполучить биометрические данные.

— Мошенники, помимо простого слова «да», как правило, пытаются добиться, чтобы жертва также произнесла фразу «я подтверждаю», или «это я», или даже кодовое слово, — сказала Пшеничникова.

Она пояснила, что получив эту информацию, мошенники могут использовать образец голоса для подтверждения перевода денег.

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