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Зарубежное СМИ высоко оценило новейшее вооружение Су-57
Фото: twitter.com/zvezdanews

Зарубежное СМИ высоко оценило новейшее вооружение Су-57

Виктория Родимкина

Армия

Издание Military Watch высоко оценило вооружение российского истребителя Су-57.

Самолет обладает не только радарами и системами лазерной защиты, но и способен противостоять элитным подразделениям военно-воздушных сил противника. Это стало возможно благодаря новейшим ракетам класса «воздух — воздух» К-77 и Р-37М.

— Россия добилась заметных успехов в создании компактных ракет с большей дальностью полета, — уточнили авторы статьи.

Издание также отметило, что модернизация Су-57 позволит нести большее число ракет. Самолет оснастят ракетами класса «воздух — земля» и противолодочными ракетами. Это позволит расширить его ударные возможности.

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российский истребительСу-57вооружение
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