Су-27 перехватил британские самолеты над Черным морем

Фото: instagram.com/fighter_bomber_

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем четыре британских военных самолета. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели. Ими оказались стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя «Тайфун» и самолет-заправщик КС-3 ВВС Великобритании.

Экипаж российского истребителя сопроводил британские самолеты над Черным морем, сообщает РИА Новости.

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