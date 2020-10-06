Су-27 перехватил британские самолеты над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем четыре британских военных самолета. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели. Ими оказались стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя «Тайфун» и самолет-заправщик КС-3 ВВС Великобритании.
Экипаж российского истребителя сопроводил британские самолеты над Черным морем, сообщает РИА Новости.
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