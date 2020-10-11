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Теплоход с пассажирами получил пробоину и сел на мель в Подмосковье
Фото: Пресс-служба МЧС России по Московской области

Теплоход с пассажирами получил пробоину и сел на мель в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

Теплоход, который следовал по маршруту Муром — Москва по реке Оке, получил пробоину и сел на мель в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области в воскресенье, 11 октября.

Отмечается, что инцидент произошел в Луховицах. После случившегося теплоход причалил к правому берегу.

— На борту 130 человек, выведены на берег до устранения течи, пострадавших нет, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, течь экипаж заделает своими силами.

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