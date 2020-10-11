Прилетевшие из Скандинавии редкие свиязи были замечены в Серебряном Бору

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники Мосприроды заметили на пруду Серебряного Бора трех представителей редких птиц — свиязей. Эти пернатые в октябре мигрируют из Финляндии, Скандинавии, Исландии на юг — от Испании до Японии.

В Москве свиязи встречаются очень редко. В этом году для отдыха в столице они выбрали озеро Бездонное.

Свиязь — таежная утка, она предпочитает более холодный климат, чем в Москве.

— Сейчас свиязи летят на юг, мигрируя в более теплые места, как и многие другие птицы. Озеро Бездонное для них стало местом отдыха между перелетами, — уточнили в Мосприроде.

Эти птицы держатся обособленно и не подплывают к людям. Их оперение осенью практически сливается с водой, что является хорошей маскировкой. Питаются эти утки водными растениями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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