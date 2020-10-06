Совы, ястребы, соколы и уж выписались из Центра реабилитации диких животных

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский выпускает на волю ястреба-тетеревятника / Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 6 октября, во Всемирный день животных, специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды выпустили на волю птиц, попавших в центр реабилитации.

Специалисты Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды привезли своих «пациентов», поступивших за последнее время, в орнитологический заказник в Новой Москве и выпустили в лоно дикой природы. В этом году экзотических видов не было — все представители местной фауны.

Глава департамента Антон Кульбачевский отметил, что в большинстве случаев о животных, попавших в городе в какую-то неприятную историю, сообщают москвичи.

— Если говорить о птицах, то они, как правило, ударяются о стекло. Нередки стычки с воронами, которые охраняют свою территорию. В итоге птица попадает в центр передержки, проходит восстановление. Важно, чтобы она по минимуму общалась с человеком, не привыкала, не теряла способность самостоятельно выживать в дикой природе, — рассказал глава ведомства.

Из первой коробки, открытой Антоном Кульбачевским, на волю буквально вырвалась сова-неясыть. За совами последовали ястребы-тетеревятники, пара маленьких соколов. Из относительно необычных «постояльцев» центра реабилитации диких животных — коростель. Летает маленькая птичка крайне неохотно, только при необходимости, поэтому из коробки он просто убежал в высокую траву.

В водоем выпустили ужа, найденного в автомобиле на юге столицы. Он забрался погреться, а хозяин машины решил, что у него в салоне гадюка, и вызвал специалистов. И правильно сделал. Начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования Сергей Бурмистров отметил, что диких животных, будь то птицы или млекопитающие, руками лучше не трогать, правильнее будет вызвать специалистов, позвонив в единую справочную службу по номеру (495) 77777-77. Даже если животное ранено, оно вряд ли захочет быть пойманным человеком. Кроме того, птицы могут быть носителями инфекций, например орнитоза.

КСТАТИ

Специалисты призывают москвичей не подбирать с земли птенцов. Большинство птиц покидают гнездо в возрасте, когда еще не могут летать — так называемые слетки. Если хищник обнаружит птенцов в гнезде, то схватит их всех, поэтому малыши прячутся поодиночке.

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