Около 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на матче сборных России и Турции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве около 1,3 тысячи человек будут следить за безопасностью на товарищеском матче по футболу между сборными России и Турции, который состоится 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города в воскресенье.

Отмечается, что матч проведут на стадионе «Динамо». Во время подготовки и в ходе самого спортивного мероприятия проведут весь комплекс необходимых мер.

По данным пресс-службы, следить за безопасностью во время матча будут более 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, около 500 военных Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и свыше 250 полицейских.

Специалисты с собаками заранее обследуют стадион и прилегающую к нему территорию, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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