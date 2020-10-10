У защитника сборной России по футболу Фернандеса заподозрили COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Результат теста на коронавирус, который сдал член сборной России по футболу Марио Фернандес, может говорить о его заражении COVID-19. Об этом сообщили представители российской команды в субботу, 10 октября.

— В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом, — говорится в сообщении сборной России в Telegram-канале.

Фернандеса изолировали от команды. Он находится дома. По информации сборной, футболист чувствует себя отлично и не жалуется на здоровье. Тесты других игроков показали отрицательные результаты.

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