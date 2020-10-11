Рашид Рахимов стал главным тренером клуба «Уфа»
Главным тренером футбольного клуба «Уфа» стал Рашид Рахимов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба в воскресенье, 11 октября.
Рахимов вменил по посту Вадима Евсеева, который ранее оставил должность.
— Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин, — отметили на сайте.
На странице клуба в соцсети Instagram также сообщили, что состоялась первая тренировка команды под руководством Рашида Рахимова.
Ранее Рашид Рахимов возглавлял команду «Ахмат», с которой в сезоне-2016/2017 занял пятое место. Кроме того, он был главным тренером «Амкара» и «Локомотива».
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