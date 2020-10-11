Двух вооруженных бандитов нейтрализовали в Чечне
Правоохранители нейтрализовали двух вооруженных бандитов в Чечне. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета в воскресенье, 11 октября.
— В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов, — передает сообщение РИА Новости.
Подробностей спецоперации агентство не привело.
Ранее сообщалось о ликвидации боевика, который открыл огонь по оперативникам.
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