Двух вооруженных бандитов нейтрализовали в Чечне

Фото: nac.gov.ru

Правоохранители нейтрализовали двух вооруженных бандитов в Чечне. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета в воскресенье, 11 октября.

— В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов, — передает сообщение РИА Новости.

Подробностей спецоперации агентство не привело.

Ранее сообщалось о ликвидации боевика, который открыл огонь по оперативникам.

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