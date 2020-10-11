Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики сообщили о предстоящих сильных морозах в России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптики сообщили о предстоящих сильных морозах в России

Виктория Родимкина

Общество

В Россию могут прийти сильные морозы, в некоторых регионах температура опустится до минус 15 градусов. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в воскресенье, 11 октября.

По ее словам, в Алтайском крае ночью может быть до минус 10 градусов, а в Республике Алтай — до минус 15.

— Но днем температура будет держаться положительная. В автономных округах Западной Сибири небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в Ханты-Мансийском округе от 7 до 13 тепла, на Ямале — от 2 до 8 тепла, — сказала Паршина.

Она уточнила, что ночью на Ямале местами может быть до минус 10 градусов.

Кроме того, специалист добавила, что в Ненецком округе, на севере Поволжья, в Томской области также ожидаются минусовые показатели температуры по ночам. А в Красноярском крае, Хакасии и Тыве может в ближайшие дни пойти снег, заключила Паршина.

Читайте также: Резкое похолодание пообещали москвичам через неделю

погода в Россиипервые морозыпрогноз погоды
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте