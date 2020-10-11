Синоптики сообщили о предстоящих сильных морозах в России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Россию могут прийти сильные морозы, в некоторых регионах температура опустится до минус 15 градусов. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в воскресенье, 11 октября.

По ее словам, в Алтайском крае ночью может быть до минус 10 градусов, а в Республике Алтай — до минус 15.

— Но днем температура будет держаться положительная. В автономных округах Западной Сибири небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в Ханты-Мансийском округе от 7 до 13 тепла, на Ямале — от 2 до 8 тепла, — сказала Паршина.

Она уточнила, что ночью на Ямале местами может быть до минус 10 градусов.

Кроме того, специалист добавила, что в Ненецком округе, на севере Поволжья, в Томской области также ожидаются минусовые показатели температуры по ночам. А в Красноярском крае, Хакасии и Тыве может в ближайшие дни пойти снег, заключила Паршина.

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