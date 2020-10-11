Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эвелина Хромченко назвала модные этой осенью сумки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Эвелина Хромченко назвала модные этой осенью сумки

Виктория Родимкина

Звезды

Телеведущая и стилист Эвелина Хромченко рассказала, какие сумки в моде в этом сезоне.

По ее словам, одними из трендовых аксессуаров станут сумки-игрушки.

Хромченко в эфире передачи «Модный приговор» назвала их по-прежнему актуальными, несмотря на то что они не сходят с подиумов несколько сезонов подряд. Стилист объяснила это тем, что «взрослые девочки тоже хотят развлекаться».

— Среди всех сумок в категории игрушек, самые вменяемые темы — это музыкальный диск и гипертрофированная жемчужина, очень рекомендую присмотреться, — посоветовала Хромченко.

Ведущий передачи Александр Васильев также добавил, что сумки в виде виниловых пластинок были модными в 70-е годы.

Читайте также: Эвелина Хромченко назвала элементы одежды, которые помогут омолодить образ

модасумкастилисты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте