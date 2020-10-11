Эвелина Хромченко назвала модные этой осенью сумки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Телеведущая и стилист Эвелина Хромченко рассказала, какие сумки в моде в этом сезоне.

По ее словам, одними из трендовых аксессуаров станут сумки-игрушки.

Хромченко в эфире передачи «Модный приговор» назвала их по-прежнему актуальными, несмотря на то что они не сходят с подиумов несколько сезонов подряд. Стилист объяснила это тем, что «взрослые девочки тоже хотят развлекаться».

— Среди всех сумок в категории игрушек, самые вменяемые темы — это музыкальный диск и гипертрофированная жемчужина, очень рекомендую присмотреться, — посоветовала Хромченко.

Ведущий передачи Александр Васильев также добавил, что сумки в виде виниловых пластинок были модными в 70-е годы.

Читайте также: Эвелина Хромченко назвала элементы одежды, которые помогут омолодить образ