Названы даты проведения основного периода ЕГЭ в 2021 году

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Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет с 24 мая по 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора в воскресенье, 11 октября.

Проекты расписаний ЕГЭ, основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2021 год были опубликованы для общественного обсуждения.

Согласно проекту, в следующем году экзамены традиционно пройдут в три этапа — досрочный, основной и дополнительный. Так, досрочный экзамен проведут с 22 марта по 16 апреля, а дополнительный — с 3 по 17 сентября.

В 2021 году в первую очередь пройдет ЕГЭ по географии, литературе и химии, передает сообщение РИА Новости.

Заявления желающих сдать ЕГЭ будут принимать до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ заявки будут принимать до 1 марта следующего года, уточнили в пресс-службе.

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