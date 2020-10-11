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«Прообраз школы будущего»: Сергей Собянин отметил важность проекта МЭШ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Прообраз школы будущего»: Сергей Собянин отметил важность проекта МЭШ

Юлия Захарова

Город

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) позволяет использовать новые технологии в традиционном обучении. Об этом в воскресенье, 11 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Московская электронная школа не направлена на отказ от очного образования, наоборот, она расширяет возможности, которые есть у учителя и ученика: позволяет применять новые технологии, подходить индивидуально к каждому учащемуся, — отметил глава города.

По его словам, сервисы школы также дают возможность преподавателям делегировать рутинную работу искусственному интеллекту и обратить больше внимания на творческую часть профессии.

Собянин подчеркнул, что в МЭШ регулярно появляются новые сценарии уроков, материалы на русском и иностранных языках, также проект совершенствуется специалистами ведущих компаний РФ.

— Это такой прообраз школы будущего, в которой, конечно, самое главное — это очное общение учащегося и учителя, — заключил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Московская электронная школа (МЭШ) — цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время на платформе собраны почти 50 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысячи интерактивных образовательных приложений, 55 тысяч тестов и 4,7 тысячи видеоуроков.

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