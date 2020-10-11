Московское «Динамо» стало обладателем Кубка России по хоккею с мячом

Фото: dynamo-bandy.ru

Московское «Динамо» одержало победу над командой из Хабаровска «СКА-Нефтяник» и стало обладателем Кубка России по хоккею с мячом. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Голами отличились представители столичного клуба Евгений Филиппов (1-я минута), Иван Шевцов (4-я минута), Владислав Тарасов (26-я и 54-я минуты) и Никита Иванов (43-я минута). Единственный гол в составе команды соперника забил Дмитрий Стариков на 85-й минуте.

Этот титул стал 23-м для москвичей в российской истории.

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