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Грузовик въехал в надземный пешеходный переход в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на 614-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия», в настоящее время движение на участке аварии перекрыто.

— Водитель, управляя самосвалом с поднятым кузовом, снес пешеходный мост. На данный момент движение на данном участке автодороги перекрыто, — отметили в ведомстве.

По факту аварии организовали проверку, подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, передает РИА Новости.

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