Один человек пострадал в аварии на Алтуфьевском шоссе
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссеКарта всех событий
На северо-востоке столицы один человек пострадал в ДТП. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ в воскресенье, 11 октября.
Уточняется, что авария случилась на Алтуфьевском шоссе, столкнулись четыре автомобиля.
— Произошла авария с участием четырех единиц транспорта. В результате чего пострадал один человек, — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ДТП под Калугой погибли три москвича.
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