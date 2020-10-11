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Один человек пострадал в аварии на Алтуфьевском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Один человек пострадал в аварии на Алтуфьевском шоссе

Рафаэль Залян

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссеКарта всех событий

На северо-востоке столицы один человек пострадал в ДТП. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ в воскресенье, 11 октября.

Уточняется, что авария случилась на Алтуфьевском шоссе, столкнулись четыре автомобиля.

— Произошла авария с участием четырех единиц транспорта. В результате чего пострадал один человек, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Калугой погибли три москвича.

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