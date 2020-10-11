Один человек пострадал в аварии на Алтуфьевском шоссе

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

На северо-востоке столицы один человек пострадал в ДТП. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ в воскресенье, 11 октября.

Уточняется, что авария случилась на Алтуфьевском шоссе, столкнулись четыре автомобиля.

— Произошла авария с участием четырех единиц транспорта. В результате чего пострадал один человек, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Калугой погибли три москвича.

Читайте также: Пострадавшего в ДТП в Новой Москве госпитализировали санитарным вертолетом