Три жителя Москвы погибли в ДТП под Калугой

Фото: pixabay.com

Водитель и два пассажира автомобиля Renault Duster погибли в ДТП в Калужской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона в пятницу, 9 октября.

Трагедия произошла в деревне Верхняя Песочня Кировского района. Водитель иномарки, 64-летний мужчина, не справился с управлением. В итоге машина улетела в кювет. От травм все три человека погибли. Ими оказались жители столицы.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе дети, получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Московской области.

Читайте также: Один человек пострадал при аварии на МКАД