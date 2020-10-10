Пострадавшего в ДТП в Новой Москве госпитализировали санитарным вертолетом

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Мужчину, который пострадал в ДТП, госпитализировали из ТинАО на санитарном вертолете Московского авиационного центра. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города в субботу, 10 октября.

Пострадавшим оказался 35-летний мужчина. Его доставили каретой скорой помощи на вертолетную площадку «Ярцево», откуда пациента забрали на борт санавиации. Вертолетом его доставили в лечебное учреждение, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе дети, получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Московской области.

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