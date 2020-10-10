Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пострадавшего в ДТП в Новой Москве госпитализировали санитарным вертолетом
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Пострадавшего в ДТП в Новой Москве госпитализировали санитарным вертолетом

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Мужчину, который пострадал в ДТП, госпитализировали из ТинАО на санитарном вертолете Московского авиационного центра. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города в субботу, 10 октября.

Пострадавшим оказался 35-летний мужчина. Его доставили каретой скорой помощи на вертолетную площадку «Ярцево», откуда пациента забрали на борт санавиации. Вертолетом его доставили в лечебное учреждение, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе дети, получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Московской области.

Читайте также: Один человек пострадал при аварии на МКАД

ТиНАОсанитарный вертолетДТП
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте